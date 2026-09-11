الرئيسية/محليات"سير" تعلن موعد إطلاق أولى سياراتها الرائدة في المملكةمن فئتي السيدان والدفع الرباعي 11 سبتمبر 2026 20:16آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 21:141 / 2"سير" تعلن موعد إطلاق أولى سياراتها الرائدة في المملكة أأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةشركة سيررؤية 2030السيارات الكهربائيةشركة سير الوطنية للسياراتالصناعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيقاف خط أنابيب شرق - غرب إثر تعرضه لاستهدافاتتعديل فئات الإرشاد السياحي.. و180 يومًا لتوفيق الأوضاعجامعة حفر الباطن تحصد 4 شهادات "ISO" دولية تقدم أعمال الجسور المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي