الرئيسية/محليات"سڤن" لـ"أخبار 24": وجهاتنا ترفيهية متكاملة.. ونستهدف 80% من سكان المملكة"سڤن تبوك" تجمع الترفيه والتجارب المتنوعة تحت سقف واحد1 أكتوبر 2026 17:25آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 17:26الرئيس التنفيذي للعمليات في سڤن عصام الجبيرأأتبوك:عبدالله البلويالترفيهتبوكالمدن الترفيهيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يرفع رحلاته إلى لندن لـ9 رحلات أسبوعيًاوزير البلديات يسلّم وحدات سكنية للأسر المستحقةصرف 13 مليار ريال معاشات أكتوبر للمتقاعدين فتح التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الـ17