الرئيسية/محلياتشاهين الليث يحصد 104 آلاف ريال بمزاد الصقورعُرض فرخ شاهين من طرح جنوب الليث بمشاركة 10 طواريح12 نوفمبر 2026 05:39آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 05:39الليلة الـ 22 من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026أأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": الحالة المطرية تتواصل على 9 مناطق رفع الجاهزية للتعامل مع الأمطار في الباحة "الدفاع المدني" يباشر سقوط شظايا صاروخين أطلقا باتجاه مكة"التحالف": اعتراض طائرة مُسيرة في الشرقية