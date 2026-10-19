الرئيسية/محلياتشاهين فرخ يتصدر مزاد الصقور بـ221 ألف ريال يقتصر المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر20 أكتوبر 2026 00:56آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 01:10مزاد على شاهين فرخأأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مبادرة بحفر الباطن للاستفادة من صرف السيولأمانة الرياض توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز صيانة الطرق والجسور"وهدان القاضي" رئيسًا تنفيذيًا لحدائق الملك عبداللهالرياض مقرًّا لأول مجلس وزاري للأمن السيبراني بـ"التعاون الإسلامي"