الرئيسية/محلياتشراكة سعودية - أمريكية لتنمية القدرات العلمية للموهوبينتطوير ورعاية الطلبة الموهوبين في المرحلتين الثانوية والجامعية28 يوليو 2026 01:03آخر تحديث : 28 يوليو 2026 01:03"موهبة" وجامعة نيو هيفن الأمريكية توقّعان مذكرة تفاهمأأالرياض:أخبار 24موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالجامعاتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةجامعة طيبة تكشف حقيقة إلغاء قبول عدد من الطلاب"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل في أغسطستنفيذ حكم القتل تعزيرًا بـ 5 جناة لتهريبهم الحشيش إطلاق هوية اليوم الوطني تحت شعار "عزّنا بطبعنا"