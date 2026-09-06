الرئيسية/محليات "صحتك اختيارك".. حملة لرفع الوعي الغذائي بالخيارات الصحيةتستهدف مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الأسرة والأطفال6 سبتمبر 2026 18:26آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 18:26فواكه وخضرواتأأالرياض:أخبار 24وزارة الصحةهيئة الصحة العامة وقايةالتغذيةهيئة الصحة العامةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوجهة "البحر الأحمر" تشغل أكبر منظومة مرافق في العالم "الأرصاد" ينفي مزاعم "القبة المناخية" ويستدعي ناشرهاخاصالأميرة سارة بنت عبدالله.. حين يتحول العطاء إلى ذاكرة لا تغيبالقتل حدًا لمواطنين جلبا مخدرات وشرعا في قتل رجال أمن