الرئيسية/محلياتصدور قرارات بترقية 2142 فردًا من منسوبي الأمن العامبتوجيه من وزير الداخلية10 سبتمبر 2026 23:21آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 23:42وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايفأأالرياض:أخبار 24الترقية العسكريةوزارة الداخليةوزير الداخليةرجال الأمنالفريق محمد البساميالجهات الامنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الدفاع المدني" ينبه بزوال الخطر عن خميس مشيط وأبهاتنظيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم"القدية" تعزز وصول الزوار إلى وجهاتها بـ5 اتفاقيات53 مليون شحنة وطرد سُلّمت بالمملكة في الربع الثاني