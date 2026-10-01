الرئيسية/محلياتصرف 13 مليار ريال معاشات أكتوبر للمتقاعدين لمتقاعدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 1 أكتوبر 2026 16:22آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 16:22رجل بجواره شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أأالرياض:أخبار 24التامينات الاجتماعيةالتاميناتالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالتقاعدالتعليقاتأأخبار ذات صلةفتح التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الـ17إلزام تطبيق موجهات العمارة الساحلية الحجازية في جدة"التجارة" تنفّذ أكثر من 58 ألف جولة رقابية خلال سبتمبرإطلاق رحلات الحافلات الترددية بمطار الملك فهد الدولي