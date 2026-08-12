الرئيسية/محلياتصندوق التعليم العالي الجامعي يربح مليار ريال خلال 5 سنواتنمو الأصول المدارة 8.9% لتبلغ 7.93 مليار ريال خلال 202512 أغسطس 2026 15:44آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 17:45مجموعة من طلاب بأحد الجامعات السعوديةأأالرياض:سليمان العنزيالتعليم العاليالاستثماراتالجامعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسناد إدارة محطات المياه لـ "حلول المياه" بكفاءات وطنية 100%توقيع أول مشروع وطني لاستدامة الغابات بقيمة 40 مليون ريالصيف 2026.. جدة تتصدر الوجهات السياحية البحرية "توكلنا" الأول في رضا المستفيد بالمملكة