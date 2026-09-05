الرئيسية/محلياتضبط أكثر من 14 ألف مخالف وترحيل 12.4 ألفًا في أسبوع29.7 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 1.9 ألف امرأة5 سبتمبر 2026 13:17آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 13:17رجال الأمن يضبطون أحد المخالفينأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةمخالفات نظام العملترحيل وافدينترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم الحد بمواطن قتل زوجته وابنته غيلةً في حائلتوقعات بضباب على سواحل المنطقة الشرقيةالسفارة في تركيا: أمطار رعدية غزيرة على ريزه وأرتفينهيئة محمية الملك سلمان تشدد منع الصيد داخل نطاقها