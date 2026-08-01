الرئيسية/محلياتضبط أكثر من 14 ألف مخالف وترحيل 12.6 ألف في أسبوع30.7 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة منهم 2492 امرأة1 أغسطس 2026 13:19آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 13:22رجال أمن يضبطون أحد المخالفين ضمن حملة وطن بلا مخالفأأالرياض:أخبار 24تهريب المخالفينوزارة الداخليةترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لـ3 وافدين هرّبوا الحشيش إلى المملكة"نزاهة" تحقق مع 430 موظفًا وتوقف 131 بتهم فساد خلال يوليو"الأرصاد": ارتفاع درجة الحرارة على الرياض والشرقية"سبل" تصدر طوابع تذكارية لمحمية الإمام عبد العزيز