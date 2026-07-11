الرئيسية/محلياتضبط أكثر من 15 ألف مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوعخلال الحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود11 يوليو 2026 13:17آخر تحديث : 11 يوليو 2026 13:17رجال الأمن خلال عملية ضبط مخالفينأأالرياض:أخبار 24جرائموزارة الداخليةترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطقإزالة 66 مبنى آيلاً للسقوط ومهجوراً بالحدود الشماليةالمملكة تؤكد التزامها بتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامةأتمتة خدمات المكاتب والشركات الهندسية بنسبة 84 %