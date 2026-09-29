الرئيسية/محليات ضبط منتجات ببتيدات غير مسجلة ومجهولة المصدريتم تسويقها عبر مواقع وحسابات غير مرخصة29 سبتمبر 2026 21:59آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 21:59بعض مستحضرات الببتيداتأأالرياض:أخبار 24الغذاء والدواءمنتجات التجميلالغذاءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" توسعان التعاون الدولي باتفاقيتين في بروناي"هيئة النقل" تمدد السماح بالتعاقد لنقل البضائع للغير 6 أشهرمجتمع أبحاث المياه يُختتم بتوقيع 12 اتفاقية واستقبال 130 مقترحًا بحثيًا"الشورى" يطالب بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملة