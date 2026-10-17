الرئيسية/محلياتضبط نحو 14 ألف مخالف وترحيل 9.5 آلاف خلال أسبوعقرابة 35 ألف مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2400 امرأة17 أكتوبر 2026 13:05آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 13:28حملة وطن بلا مخالف - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الغطاء النباتي" يستكمل نثر البذور البرية في 4 مواقع بالجوفالقتل تعزيرًا لـ5 مواطنين انضموا لتنظيم إرهابي وأطلقوا النار على رجال أمن"الأرصاد": ضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقية مطار المؤسس يستكمل انتقال الرحلات إلى الصالة 4