الرئيسية/محلياتضبط وإتلاف 20 طناً من الأغذية منتهية الصلاحية بتبوكصادرت الأمانة الكمية قبل وصولها إلى الأسواق8 نوفمبر 2026 10:28آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 10:28ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في تبوكأأتبوك:أخبار 24امانة تبوكاتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحيةتبوكالاسواق السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة ومكةزوال الخطر عن الدمام والظهران وبقيق والرياض ونجراناعتراض 5 صواريخ باليستية و"كروز" بالرياض والشرقية والجنوبيةنفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك