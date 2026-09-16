الرئيسية/محلياتضبط 10 منشآت تمارس نشاط الاستقدام دون ترخيصخالفت قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية16 سبتمبر 2026 12:40آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 12:40عمالة منزليةأأالرياض:أخبار 24مكاتب الاستقداموزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةشركات الاستقدامالاستقدامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المياه": آلية تنظيمية لمعالجة الارتفاع في الفواتير الناتج عن التسرباتالقصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالشرقيةجمعية "البركة" تسلّم 50 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بالدمام"الصحة" تُتيح حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية ابتداءً من اليوم