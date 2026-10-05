الرئيسية/محلياتضبط 106 حالات اشتباه بالتستر التجاري في سبتمبرالبرنامج الوطني لمكافحة التستر نفذ أكثر من 1800 جولة رقابية 5 أكتوبر 2026 10:54آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 10:54منسوبو البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال جولة رقابية أأالرياض:أخبار 24التستر التجاريوزارة التجارةالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع صقرين بـ350 ألف في مزاد الصقور المنغولية المملكة تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً لزوارها من كوسوفا وغيانا طيران الرياض يطلق فرصة الفوز بالتذكرة الذهبية لأعضاء "سفير"234 مليون ريال لصيانة طرق الباحة