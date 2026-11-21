الرئيسية/محلياتضبط 10.8 آلاف مخالف وترحيل 12 ألفاً خلال أسبوع41 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2211 امرأة21 نوفمبر 2026 13:04آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 13:12حملة وطن بلا مخالف - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والاستثماري مع جامعة دوك الأمريكية"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 4 مناطق اعتراض 3 صواريخ باليستية ومسيرة أطلقت باتجاه المملكةزوال الخطر عن نجران والرياض والسليل