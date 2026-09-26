الرئيسية/محلياتضبط 13.6 ألف مخالف وترحيل 12.6 ألفًا خلال أسبوع31 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2380 امرأة26 سبتمبر 2026 13:04آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 13:30حملة وطن بلا مخالف في نجران - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة الحركة المرورية في عدد من مسارات شبكة الطرق الجديدة بمكة"الأرصاد": سحب ماطرة متوقعة على 9 مناطقالتحالف يعترض مسيّرتين وصاروخين باليستيينزوال الخطر عن جازان وخميس مشيط وأبها