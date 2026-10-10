الرئيسية/محلياتضبط 14 ألف مخالف وترحيل أكثر من 10 آلاف خلال أسبوعأكثر من 33 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2675 امرأة10 أكتوبر 2026 13:05آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 13:16حملة وطن بلا مخالف - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة1.4 مليون ريال لأغلى صقر منغولي بمزاد الصقورالدفاع المدني: أمطار على معظم المناطق حتى الأربعاءهاكاثون الطفولة يستقبل المشاركين في نسخته الأولى التحالف: دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الحوثي