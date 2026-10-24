الرئيسية/محلياتضبط 14 ألف وافد مخالف وترحيل 8 آلاف خلال أسبوع38 ألف مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2169 امرأة24 أكتوبر 2026 13:08آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 13:24حملة وطن بلا مخالف - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ضباب كثيف متوقع على المنطقة الشرقية زوال الخطر عن مكة وجدة والطائف والرياض ونجراناعتراض 3 صواريخ بالرياض والطائف وينبع ومسيّرة في الشرقيةبيع صقرين بـ291 ألف ريال في سابع أيام مزاد الصقور