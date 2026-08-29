الرئيسية/محلياتضبط 14.4 ألف مخالف وترحيل 15 ألفًا خلال أسبوعإحالة 18.9 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر29 أغسطس 2026 13:04آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 13:19حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا عن حملة "وطن بلا مخالف" بمنطقة الرياضأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار مع زخات من البَرَد على 5 مناطقاستمرار تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة للعام الدراسيبدء استقبال طلبات القبول على رتبة "وكيل رقيب"غدًا.. عودة الدراسة لنحو 1.9 مليون طالب وطالبة بمكة والمدينة