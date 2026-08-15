الرئيسية/محلياتضبط 14.5 ألف مخالف وترحيل 13 ألفًا في أسبوعإحالة 18.8 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر15 أغسطس 2026 13:15آخر تحديث : 15 أغسطس 2026 13:28رجال أمن يضبطون مخالفينأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصاص من مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالشرقية"كبار العلماء" تعقد الدورة 99 غدًا وتناقش قضايا شرعيةمنها الرياض.. درجات حرارة مرتفعة على 3 مناطقغدًا.. النقل العام بالرياض يربط محطة الحبيب بالربيع