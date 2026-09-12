الرئيسية/محلياتضبط 14.8 ألف وافد مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع 30 ألف وافد يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 1728 امرأة12 سبتمبر 2026 13:13آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 13:13حملة وطن بلا مخالف في نجران - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار خريفية متوقعة على 6 مناطقالحرس الوطني تعزز الابتكار بـ "هاكاثون الابتكار الرقمي"زوال الخطر عن خميس مشيط والطائف وشرورةإيقاف خط أنابيب شرق - غرب إثر تعرضه لاستهدافات