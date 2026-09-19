الرئيسية/محلياتضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وترحيل 12.6 ألفأكثر من 31 ألف مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة منهم 1904 نساء19 سبتمبر 2026 13:11آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 13:15من حملة وطن بلا مخالف في نجرانأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمير مساعد بن عبدالرحمن... رجل دولة سبق عصره"الأرصاد": ضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقيةالدفاع المدني: زوال الخطر عن الرياض والخرجبحث سعودي جديد يحدد عوامل نجاح تعشيش الشاهين