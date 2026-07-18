الرئيسية/محلياتضبط 16 ألف مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع30 ألف وافد يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 2.5 ألف امرأة18 يوليو 2026 13:21آخر تحديث : 18 يوليو 2026 13:21حملة وطن بلا مخالف في نجران - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى الاتحادبدء مغادرة ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين للعمرةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بوافد هرّب "الإمفيتامين" في تبوكمنصة قبول تحدد مواعيد إعلان النتائج وتأكيدها