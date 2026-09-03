الرئيسية/محلياتضبط 239 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أغسطسبرنامج مكافحة التستر نفذ أكثر من 5 آلاف جولة جولة رقابية بمختلف المناطق3 سبتمبر 2026 14:44آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 14:44إحدى الجولات الرقابية لمكافحة التستر التجاريأأالرياض:أخبار 24التستر التجاريوزارة التجارةالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوك20 ألف جولة ميدانية للرقابة على التخفيضات خلال أغسطسخاصرئيس "هيئة المياه": المملكة قائد عالمي في التحلية.. وطموحنا تصدير تقنيات جديدة "هيئة الطرق": كود الطرق يصنف مرافق مواقف المركبات إلى 3 أنواع