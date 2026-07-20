الرئيسية/محلياتضبط 3.7 ألف قطعة ملابس مقلدة بجدةبعد حملتين رقابيتين جنوب ووسط المحافظة 20 يوليو 2026 17:57آخر تحديث : 20 يوليو 2026 18:051 / 3ضبط ملابس مقلدة بجدةأأجدة:أخبار 24امانة جدةالملابسالسلع المقلدةالمخالفات التجاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الجوازات" تُصدر 25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الإقامة والعملبدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ"الداخلية" تطلق مسارات تدريبية على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيخاصاستشارية طوارئ: ضعف الرقابة السبب الأبرز لغرق الأطفال بالمسابح