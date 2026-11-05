الرئيسية/محلياتضبط 96 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر تنفيذ 3.5 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة5 نوفمبر 2026 14:42آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 14:42منسوبو البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال جولة رقابيةأأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاريالمطاعمالبقالاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتغطية الصحية في المملكة تصل إلى 97%"الصناعة" تعالج 1.3 ألف طلب للإعفاء الجمركي خلال سبتمبرالقتل تعزيرًا لـ5 من مهربي المخدرات في عسيرالمملكة توسع نطاق التأشيرة السياحية لدول جديدة