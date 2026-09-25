الرئيسية/محلياتضوابط تنظيمية جديدة لبيع وتأجير ومقايضة الإبل توثيق عقود الإيجار والمقايضة إلكترونيًا إلزامي.. ويُمنع إزعاج الإبل25 سبتمبر 2026 17:28آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 17:28ضوابط تنظيمية جديدة لبيع وتأجير ومقايضة الإبل أأالرياض:أخبار 24الدعمملاك الابلوزارة البيئة والمياه والزراعةالابلالتعليقاتأأخبار ذات صلةكبار العلماء: جامع الملك عبدالعزيز يجسد عناية القيادة ببيوت الله800 ألف ضمان مالي لترخيص خدمات إصدار تأشيرات القدوم للمملكةتعديلات نظام القضاء: تحديث الحد الأدنى للسن وشروط التعيين والترقيةتعديل قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص