الرئيسية/محلياتضوابط جديدة لتمديد عقود الاستثمار البلدية المبكر التمديد متاح بعد انقضاء نصف مدة العقد ويصل إلى 15 عامًا و25 حدًا أقصى.15 يوليو 2026 12:37آخر تحديث : 15 يوليو 2026 13:25وزارة البلديات والإسكانأأالرياض:أخبار 24الاستثمارات السعوديةوزارة البلديات والإسكانالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلة النائب العام يلتقي رؤساء النيابات المكلفين ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا"موهبة" تشارك في الاجتماع الـ75 للحائزين على نوبل"السعودية للطاقة" تنفي انقطاع الكهرباء عن مدينة "عبد العزيز الطبية"رصد 2.7 ألف مخالفة خلال جولات رقابية في الباحة