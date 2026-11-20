الرئيسية/محلياتضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيزتصاريح إلكترونية للدخول وحظر الاحتطاب والصيد واستحداث المسارات 20 نوفمبر 2026 16:57آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 16:57محمية الملك عبدالعزيز الملكيةأأالرياض:أخبار 24المحميات الطبيعيةهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالمحميات الملكيةضوابطالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العامإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماً"الجضعي" يزور مستشفى غايز بلندن لتطوير العلاجات المتقدمةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف محافظ "الحكومة الرقمية" الأحد