الرئيسية/محلياتضوابط لإعادة تأهيل الأوساط البيئية.. وغرامات تصل إلى 3 ملايين رياليحق للجهة المختصة في المخالفات غير الجسيمة إصدار أكثر من إنذار30 أكتوبر 2026 21:19 غابة القندل في شمال جزر فرسانأأالرياض:أخبار 24الشعب المرجانيةوزارة البيئة والمياه والزراعةالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار ورياح على معظم المناطق حتى الأربعاءعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات الماليةإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر