الرئيسية/محلياتضيوف خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال وتكامل الخدمات1000 ضيف من 16 دولة يستفيدون من خدمات برنامج الحج والعمرة10 يوليو 2026 15:46آخر تحديث : 10 يوليو 2026 15:46ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارةأأالمدينة المنورة:"أخبار 24"المدينة المنورةوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة الزيارةالمعتمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني يحذر من إشعال النيران في المتنزهات ومناطق الغطاء النباتيمنها الرياض.. رياح نشطة متوقعة على 8 مناطقالمملكة تودع صكي الانضمام لمعاهدة الرياض وبروتوكول مدريد