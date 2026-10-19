الرئيسية/محلياتطرح أكثر من 4 آلاف وظيفة جديدة عبر 20 تجمعًا صحيًاإجمالي فرص التوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف يرتفع إلى 19,610 خلال 202619 أكتوبر 2026 10:18آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 11:28مقر شركة الصحة القابضة في الرياضأأالرياض:أخبار 24وزارة الصحةوظائفالتجمعات الصحيةشركة الصحة القابضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفتح التسجيل لاختبارات رخصة مترجم لغة الإشارة السعوديةأجواء ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة"الدفاع المدني": زوال الخطر عن مدينة جيزان وزير الإعلام: تعاون المملكة والإمارات مسؤولية مشتركة تجاه أمن الخليج