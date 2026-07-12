الرئيسية/محلياتطقس حار على الشرقية والمدينة.. وأمطار بعدة مناطق الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد12 يوليو 2026 03:41آخر تحديث : 12 يوليو 2026 03:41الأجواء الحارة على أجزاء من المدينة المنورةأأالشرقية:أخبار 24المدينة المنورةامطارالمنطقة الشرقيةالرياحالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصمخالفة منشأة لم تصرف رواتب فنيي مختبرات جامعات سعوديةأوامر ملكية.. إعفاء الخريف من "الصناعة" وتعيين وزير الطاقة خلفًا لهبدء تطوير تقاطعي "التحلية" مع طريقي الملك فهد والمكرونة بجدةضبط أكثر من 15 ألف مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع