الرئيسية/محليات"طيران الرياض" يدشن أولى رحلاته إلى دكاالربط الجوي يُعد محطة مهمة لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين9 أغسطس 2026 19:13آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 19:20"طيران الرياض" يُدشن أولى رحلاته بين دكا والرياض بحضور توني دوغلاسأأالرياض:أخبار 24بنغلاديشطيران الرياضالطيرانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية