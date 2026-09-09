الرئيسية/محليات"طيران الرياض" يدشن رحلاته المباشرة إلى مانيلا بدء الرحلات اليومية 19 أكتوبر المقبل9 سبتمبر 2026 20:07آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 20:26 السفير فيصل الغامدي وعدد من المسؤولين في مجال الطيران المدني خلال حفل تدشين أولى رحلات طيران الرياض إلى مانيلاأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةطيران الرياضالرحلات الجويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمسعفون سفراء الحياة.. قصص ملهمة وأثر دائم بحياة الناجينمجلس النيابة العامة يقر إيفاد 79 محققًاخاصتوجيه بتحسين أوضاع "روضات" الجمعيات الأهلية المملكة تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستدامة الموارد البحرية