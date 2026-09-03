الرئيسية/محلياتطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوكفي نمو غير مسبوق للناقل الجديد ليصل إلى 12 وجهة3 سبتمبر 2026 15:20آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 15:20طيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوكأأالرياض:أخبار 24طيران الرياضمطار الملك خالدبانكوكمطار الملك خالد الدولي بالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة20 ألف جولة ميدانية للرقابة على التخفيضات خلال أغسطسخاصرئيس "هيئة المياه": المملكة قائد عالمي في التحلية.. وطموحنا تصدير تقنيات جديدة "هيئة الطرق": كود الطرق يصنف مرافق مواقف المركبات إلى 3 أنواعضبط 239 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أغسطس