الرئيسية/محليات"طيران الرياض" يطلق رحلاته المباشرة إلى كوالالمبور بواقع 3 رحلات أسبوعية31 يوليو 2026 16:42آخر تحديث : 31 يوليو 2026 16:42حفل تدشين أول رحلة جوية لطيران الرياض والقادمة من العاصمة الرياض إلى كوالالمبورأأالرياض:أخبار 24مطار كوالالمبورطيران الرياضمطار الملك خالد الدوليالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد قواعد جديدة لتسوية مخالفات حقوق المؤلفاستمرار العمل باختصاص "البلديات" برسوم جمع النفاياتديوان المظالم ينجز أكثر من مليون طلب قضائي خلال 7 أشهربدء تنفيذ جسر تقاطع طريق الطائف مع شارع طيبة في حي لبن