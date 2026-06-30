الرئيسية/محلياتطيران الرياض يطلق 3 رحلات أسبوعيًا إلى ملقا وكوالالمبور يواصل الناقل الوطني الجديد التوسع مع وصول شبكته إلى 8 وجهات30 يونيو 2026 15:07آخر تحديث : 30 يونيو 2026 15:07يدعم هذا التوسع ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالمأأالرياض:"أخبار 24"وجهات السياحيةطيران الرياضاسعار تذاكر الطيرانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق