الرئيسية/محلياتطيران الرياض يفتح باب الحجز لرحلاته إلى ميلانو تبدأ الرحلات في 16 ديسمبر المقبل بواقع 4 رحلات أسبوعيًا22 سبتمبر 2026 17:16آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 17:16طياران يرتديان الزي الرسمي يقفان على مدرج المطار أمام طائرة تابعة لطيران الرياضأأالرياض:أخبار 24طيران الرياضإيطالياطيرانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على طريق الكورنيش بجدة هيئة النقل تتيح تقسيط الغرامات للقطاعين الخاص وغير الربحيمجلس الوزراء: "سير" خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمةفتح التسجيل للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب