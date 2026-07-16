الرئيسية/محليات"عبدالعزيز الطبية" توضح سبب تعطل أنظمة التكييف وتعتذر للمرضىقالت إن العطل نتج عن انكسار خارجي في أحد الخطوط الرئيسية16 يوليو 2026 10:50آخر تحديث : 16 يوليو 2026 11:31مبنى مدينة الملك عبد العزيز الطبيةأأالرياض:أخبار 24المستشفيات السعوديةمدينة الملك عبدالعزيز الطبيةوزارة الحرس الوطنيالسعودية للكهرباءالتعليقاتأأخبار ذات صلة حرارة تلامس الـ50 بالشرقية وأمطار في جازان وعسيروزير الداخلية يزور ملعب طيران الرياض في مدريد"الطرق" تنجز معالجة نحو 8 آلاف ملاحظة لتعزيز السلامة المرورية"الشورى" يطالب "الصحة" بالاستفادة من المستشفيات الجامعية وضبط المنصات