الرئيسية/محلياتعربة غولف "إسعافية" تسرّع الاستجابة في المواقع المزدحمةحكمي لـ"أخبار 24": العربة تتعامل مع الحالات البسيطة والحرجة وتنعش القلب والتنفس27 سبتمبر 2026 14:37آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 14:382:01أأتبوك:عبدالله البلويسيارات الاسعافالهلال الاحمرالهلال الاحمر السعوديالاسعافالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعةخاصتحرك عاجل لحصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العملإنجاز 200 ألف متر من شبكات تصريف الأمطار خلال 6 أشهر