الرئيسية/محلياتعروض جوية وبحرية وبرية وألعاب نارية احتفالاً باليوم الوطني تُقام عروض الألعاب النارية في 9 مدن18 سبتمبر 2026 22:13آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 22:131:23أأالرياض:أخبار 24العاب ناريةعروض اليوم الوطنيالهيئة العامة للترفيهاليوم الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الخطوط السعودية" تدخل قائمة أفضل 15 شركة طيران عالميًا البنيان: تغيير مسمى الجامعة الإلكترونية توثيق لإرث أحد رجالات الدولة إطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن على الجامعة الإلكترونيةوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريب