الرئيسية/محلياتعلى ضفاف البحر الأحمر.. "باب البنط" يروي قصة جدة البحرية يمثل شاهدًا على محطات تاريخية ارتبطت بالملك المؤسس29 سبتمبر 2026 18:42آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 18:42"باب البنط" يروي قصة جدة البحرية أأالرياض:أخبار 24البحر الأحمرمتحف البحر الأحمرتاريخ جدةجدة التاريخيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشورى" يطالب بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملة"الوزراء" يوافق على حوكمة طلبات تحول الجهات الحكومية ولي العهد يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقةإعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري غدًا