الرئيسية/محلياتغدًا.. غسل الكعبة المشرفة بـ3 مراحل تبدأ بماء زمزم 15 لترًا من ماء الورد و15 لترًا من دهن الورد و100 مل من دهن العود29 يونيو 2026 23:39آخر تحديث : 29 يونيو 2026 23:47جميع المراحل تُنفذ بعناية ودقة عاليتين تعكسان مكانة الكعبة المشرفة وقدسيتهاأأمكة:"أخبار 24"الكعبةغسيل الكعبةمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار