الرئيسية/محلياتفتح التسجيل بالدفعة 38 للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد التقديم يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر حتى الجمعة26 يوليو 2026 15:52آخر تحديث : 26 يوليو 2026 15:52خريجو كلية الملك خالد العسكرية في عرض عسكريأأالرياض:أخبار 24الوظائف العسكريةالقبول والتسجيلكلية الملك خالد العسكريةوزارة الحرس الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار الحالة المطرية على 4 مناطق حتى نهاية الأسبوع"الأكاديمية اللوجستية" تبدأ استقبال طلبات التدريب المبتدئ بالتوظيفخاصمطعم شاورما بكوادر وطنية 100% وخلطة مبتكرة"الأرصاد": مؤشرات "النينيو" تتجه نحو مرحلة قوية