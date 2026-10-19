الرئيسية/محلياتفتح التسجيل لاختبارات رخصة مترجم لغة الإشارة السعوديةالرخصة تستهدف خريجي الترجمة بلغة الإشارة والتربية الخاصة والمترجمين19 أكتوبر 2026 10:49آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 10:49شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24لغة الاشارةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالترجمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح أكثر من 4 آلاف وظيفة جديدة عبر 20 تجمعًا صحيًاأجواء ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة"الدفاع المدني": زوال الخطر عن مدينة جيزان وزير الإعلام: تعاون المملكة والإمارات مسؤولية مشتركة تجاه أمن الخليج