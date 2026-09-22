الرئيسية/محلياتفتح التسجيل للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتابللمشاركة في نسخة المعرض خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر المقبل22 سبتمبر 2026 15:44آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 15:44معرض الرياض الدولي للكتاب، -أرشيفية-أأالرياض:أخبار 24دور النشرالكتبمعرض الكتابمعرض الرياض الدولي للكتابالتعليقاتأأخبار ذات صلةهيئة النقل تتيح تقسيط الغرامات للقطاعين الخاص وغير الربحيمجلس الوزراء: "سير" خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمةالهلال الأحمر ينشر 2000 مسعف و638 مركبة باليوم الوطنيتخصيص 15 موقعًا للاحتفاء باليوم الوطني في الرياض